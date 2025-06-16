Гогунский обвинил женщин в доведении его до приступа

Актер Виталий Гогунский заявил о приступе из-за переживаний о женщинах

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», сообщил о приступе, который случился из-за переживаний о его возлюбленной. Об этом он рассказал в новом выпуске подкаста «Краснова знает».

Артист заявил, что он настолько волнуется о состоянии находящихся рядом с ним женщин, что испытывает проблемы со здоровьем. По его словам, однажды по этой причине он пережил приступ.

«У меня случился приступ. И причина была в том, что я сильно переживаю за женщин», — рассказал Гогунский.

Звезда «Универа» отметил, что обратился к медикам и сдал анализы. По итогам обследования врач якобы заявил, что актер здоров, как прославленный португальский футболист Криштиану Роналду, и посоветовал ему больше не переживать из-за возлюбленных.

«Врач говорит: "Начнется атомная война — выживут крысы и женщины. Вы — нет"», — добавил артист.

Ранее отец Гогунского прокомментировал его резонансные высказывания о представительницах противоположного пола. Мужчина связал заявления актера с плохим воспитанием.