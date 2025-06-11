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18:26, 11 июня 2025Культура

Отец Гогунского высказался об отношении актера к женщинам

Отец актера Гогунского связал его заявления о женщинах с плохим воспитанием
Ольга Коровина
Виталий Гогунский

Виталий Гогунский. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Отец актера Виталия Гогунского прокомментировал скандальные высказывания звезды сериала «Универ» о женщинах. Его слова публикует Super.ru.

«Наверное, плохо воспитывал, поэтому [он наговорил такое в интервью]», — предположил отец артиста.

В интервью журналистке Ксении Собчак Гогунский сказал, что женщина не может находиться в плохом настроении рядом с мужчиной. По его мнению, во время менструации женщине не стоит портить настроение другим членам семьи, поэтому нужно находиться в отдельной комнате. Артист также рассказал, что при знакомстве с девушкой проверяет в эскорт-агентствах, «летает ли она за деньги».

Ранее Гогунский объяснил свои резонансные заявления. Он сообщил, что видеть женщину в хорошем настроении — это его мечта.

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