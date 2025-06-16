Израиль ударил по иранским спасателям

Mehr: Израиль нанес удар по иранским спасателям, пока они оказывали помощь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранским спасателям, пока они оказывали помощь пострадавшим в Тегеране. Об этом заявило Общество Красного Полумесяца Ирана, сообщает Mehr.

«ЦАХАЛ совершила нападение на группы Красного Полумесяца в момент, когда они оказывали помощь. Существует вероятность, что двое сотрудников гуманитарной организации в Тегеране могли попасть под прямой удар», — передает агентство.

Ранее Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3).

В свою очередь, Тегеран начал подготовку к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время. По данным телеканала SNN, атака планируется по израильскому городу Бней-Брак.