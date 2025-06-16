Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:33, 16 июня 2025Мир

Израиль ударил по иранским спасателям

Mehr: Израиль нанес удар по иранским спасателям, пока они оказывали помощь
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Red Crescent Society / Handout / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранским спасателям, пока они оказывали помощь пострадавшим в Тегеране. Об этом заявило Общество Красного Полумесяца Ирана, сообщает Mehr.

«ЦАХАЛ совершила нападение на группы Красного Полумесяца в момент, когда они оказывали помощь. Существует вероятность, что двое сотрудников гуманитарной организации в Тегеране могли попасть под прямой удар», — передает агентство.

Ранее Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения во время выпуска новостей. Взрыв произошел в прямом эфире телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3).

В свою очередь, Тегеран начал подготовку к «очень большому удару» по Израилю и собирается нанести его в ближайшее время. По данным телеканала SNN, атака планируется по израильскому городу Бней-Брак.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    Эрдоган назвал причину атаки Израиля на Иран

    Россиян призвали залить грядки молоком с йодом

    Влияние конфликта Израиля и Ирана на Россию раскрыли

    Иран отреагировал на удар Израиля по гостелевидению

    Подросток загорелся при поджоге здания в Москве

    Валя Карнавал показала фото в откровенном платье

    Российская стюардесса назвала авиакомпании с самыми высокими зарплатами

    Уехавший из России актер рассказал о жизни в бомбоубежище в Израиле

    В России двоих детей насмерть засыпало песком в карьере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости