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00:44, 17 июня 2025Экономика

Известный актер и звезда «Дома-2» рассказал о жизни на улице

Актер Артур Бесчастный рассказал, что два месяца жил на улице
Полина Кислицына (Редактор)

Известный актер и звезда «Дома-2» Артур Бесчастный рассказал, что после провала на вступительных экзаменах в театральный вуз он два месяца был бездомным. Воспоминаниями о том периоде жизни он поделился в интервью журналу WomanHit.

Артист отметил, что после случившегося он спал на скамейке в Александровском саду. Он также подтвердил, что стал участником популярного реалити-шоу, чтобы получить крышу над головой и еду. «Я бомжевал больше двух месяцев, несмотря на то, что работал официантом. Затем нашел комнату, и из нее уже отправился на телепроект», — уточнил Бесчастный.

Актер также сообщил, что недавно приобрел квартиру в старом доме в Таганском районе Москвы вместе с женой. «Нам понравилось, что есть окно в ванной комнате. (...) Теперь эта жилплощадь принадлежит моей семье, а я опять снимаю жилье», — с улыбкой заключил он.

Ранее стало известно, что певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, захотели построить дом мечты с нуля после нескольких лет неудачных поисков.

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