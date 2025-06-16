Количество жертв в результате удара Ирана по Израилю увеличилось

Количество жертв в результате иранского удара по Израилю увеличилось до восьми

Количество жертв в результате иранского удара по центральной части Израиля увеличилось до восьми. Об этом сообщает агентство Ynet.

«Еще три пропавших человека были найдены мертвыми после многочасовых поисков», — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается о 87 пострадавших, которые были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. «В настоящее время ВВС Израиля действуют для перехвата и нанесения ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — сказано в публикации.

Израиль начал операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.