Лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа в российском городе

В Санкт-Петербурге лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21 этажа

В Санкт-Петербурге на проспекте Наставников лифт с женщиной и ребенком сорвался с высоты 21-го этажа. Об инциденте во втором по численности населения российском городе сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшая рассказала, что при падении ее и дочку «начало бить о стенки» кабины. Лифт остановился лишь на высоте 13-го этажа, где после нажатия кнопки отмены двери открылись, и россиянка с дочерью покинули аварийную кабину.

Женщина отметила, что лифты в доме ведут себя непредсказуемо и находятся в ужасном состоянии.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Краснодаре, где в сорвавшейся кабине находился ребенок. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.