Протаранивший здание на ЗИЛе россиянин уполз без единой царапины и попал на видео

В Башкирии водитель ЗИЛ протаранил здание амбулатории и, не получив травм, уполз

В Башкирии водитель грузовика ЗИЛ протаранил здание амбулатории в селе Ургаза и скрылся. ДТП сняла камера уличного видеонаблюдения. Видео предоставили «Ленте.ру» в республиканском управлении ГАИ.

На кадрах виден несущийся на скорости грузовик, который врезается в здание. С водительского кресла вываливается мужчина и уползает под ЗИЛ.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГАИ быстро разыскали владельца грузовика. Им оказался 68-летний местный житель. Травм в результате тарана он не получил. В момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не справился с управлением и совершил наезд на здание. В отношении его составлен административный протокол за оставление места ДТП и отсутствие страховки.

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