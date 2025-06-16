Крупнейшие торговые сети России заметили проблемы с выручкой

«Ъ»: Рост выручки десяти крупнейших FMCG-ретейлеров в России упал на треть

Совокупная выручка десяти крупнейших российских FMCG-ретейлеров (торговые сети, которые реализуют регулярно необходимые товары) в первом квартале составила 2,91 триллиона рублей, что на 16,8 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ».

Годом ранее выручка в этом сегменте росла в полтора раза быстрее — на 23,6 процента. Однако текущая тенденция характерна для всей российской торговли, заметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

По его словам, причиной такой ситуации стало повышение сберегательных настроений граждан. Высокие ставки по вкладам и кредитам снижают интерес к покупкам и заставляют людей отказываться от необязательных расходов.

Продукты питания не избежали общей динамики. По оценкам Ntech, их натуральные продажи с января по март выросли на 2,1 процента против 6,8 процента годом ранее.

Страдают не только магазины, но и онлайн-сегмент. Например, у «Самоката» рост выручки упал с 96,5 процента до 9,9 процента. Впрочем, глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что последние цифры связаны с активной конкуренцией на рынке экспресс-доставки. Так как X5 Digital (онлайн-подразделение Х5), напротив, увеличил выручку на 55,6 процента.

Единственным крупным игроком, который смог добиться существенного и естественного роста показателей, стала Mercury Retail Group. Ее сети «Красное & Белое» и «Бристоль» увеличили выручку по итогам года на 23,1 процента, что на 3,3 процентных пункта лучше, чем годом ранее. В Infoline предположили, что успех связан с повышением цен на алкоголь.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин признал, что модель роста российской экономики, работавшая в последние годы, исчерпала свой потенциал, в первую очередь кадровый и производственный. По его словам, для дальнейшего развития нужен шаг вверх, а не вперед.