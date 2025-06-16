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05:00, 16 июня 2025Из жизни

Медведь напал на туриста и столкнул его в ущелье

В Греции медведь столкнул туриста в глубокое ущелье
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В Греции туристы столкнулись с медведем во время похода к обломкам самолета, разбившегося около 70 лет назад. Об этом пишет CBS News.

Христос Ставрианидис шел по лесной тропе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой. Неожиданно перед ними выскочил бурый медведь. Сначала хищник попытался напасть на Киороглу, но его остановила собака. Пока она задерживала медведя, мужчина достал перцовый баллончик и распылил его.

Ослепленный хищник бросился к Ставрианидису, столкнул его в глубокое ущелье и убежал. Упавшего мужчину доставили в больницу еще живым. Спасти его не удалось.

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Сотрудник природоохранной организации Arcturos заявил, что медведь набросился на Ставрианидиса, потому что принял его за угрозу. Его поведение было оборонительным.

Ставрианидис нашел греческий военный самолет в августе 2024 года. Он решил проложить к нему удобный маршрут, чтобы как можно больше людей могли посмотреть на обломки. «Это прекрасная находка, которая заслуживает того, чтобы ее увидели», — объяснял он.

Ранее сообщалось, что в Японии собака породы бигль по кличке Чико спасла буддийского монаха от медведя. Отразив атаку, Чико продолжил преследовать хищника и убежал за ним в лес.

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