Медведь напал на туриста и столкнул его в ущелье

В Греции медведь столкнул туриста в глубокое ущелье

В Греции туристы столкнулись с медведем во время похода к обломкам самолета, разбившегося около 70 лет назад. Об этом пишет CBS News.

Христос Ставрианидис шел по лесной тропе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой. Неожиданно перед ними выскочил бурый медведь. Сначала хищник попытался напасть на Киороглу, но его остановила собака. Пока она задерживала медведя, мужчина достал перцовый баллончик и распылил его.

Ослепленный хищник бросился к Ставрианидису, столкнул его в глубокое ущелье и убежал. Упавшего мужчину доставили в больницу еще живым. Спасти его не удалось.

Сотрудник природоохранной организации Arcturos заявил, что медведь набросился на Ставрианидиса, потому что принял его за угрозу. Его поведение было оборонительным.

Ставрианидис нашел греческий военный самолет в августе 2024 года. Он решил проложить к нему удобный маршрут, чтобы как можно больше людей могли посмотреть на обломки. «Это прекрасная находка, которая заслуживает того, чтобы ее увидели», — объяснял он.

Ранее сообщалось, что в Японии собака породы бигль по кличке Чико спасла буддийского монаха от медведя. Отразив атаку, Чико продолжил преследовать хищника и убежал за ним в лес.

