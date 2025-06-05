Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:58, 5 июня 2025Из жизни

Пес спас буддийского монаха от напавшего на него медведя

В Японии брошенный хозяевами пес спас настоятеля храма от медведя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: soranews24.com

В Японии собака породы бигль по кличке Чико спасла буддийского монаха от медведя. Об этом сообщает Sora News 24.

29 мая настоятель храма Йококу в префектуре Ниигата Тогэн Tсихара гулял с псом по горной тропе. Внезапно на них напал полутораметровый медведь. Хищник повалил мужчину на землю, вывихнув ему плечо и повредив связки на руке. Годовалый Чико бросился на помощь — он громко залаял и стал бросаться на хищника, вынудив его отступить в лес. Отразив атаку, Чико продолжил преследовать напавшего на хозяина медведя и убежал за ним в лес.

Придя в себя, настоятель первым делом подумал о Чико. Несмотря на травмы, он дошел до машины и отправился на поиски пса. Однако через полчаса получил звонок от жены, которая сообщила, что Чико самостоятельно вернулся домой с очень гордым видом.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Бигль оказался в доме настоятеля случайно: прежние хозяева бросили его из-за громкого лая. По иронии судьбы, именно этот лай и спас жизнь священнику.

Ранее сообщалось, что в США кошка по кличке Мираж вместе с хозяевами упала с высоты 120 метров в национальном парке Брайс-Каньон. Мираж выжила, а одна из участниц спасательной операции забрала ее к себе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    В США указали на опасность провокаций Украины для Запада

    Российские хакеры лишили ВСУ доступа к спутниковым снимкам

    В Гидрометцентре рассказали о шансах 2025 года стать самым жарким

    Прекращение поставок китайских дронов назвали критической для Украины

    Пес спас буддийского монаха от напавшего на него медведя

    Женщина пять месяцев жаловалась на кровавую диарею и оказалась тяжело больна

    ВСУ расстреляли из танка больницу в ДНР после лечения в ней

    Отправленную Украине французскую технику описали фразой «старый хлам»

    Ветерана СВО рекомендовали на должность главы округа в Вологодской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости