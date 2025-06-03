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14:28, 3 июня 2025Из жизни

Кошка выжила после падения с высоты 120 метров и нашла новую хозяйку

В США кошка вместе с хозяевами упала в ущелье глубиной 120 метров и выжила
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @bestfriendsanimalsociety

В США кошка по кличке Мираж выжила после падения с высоты 120 метров в национальном парке Брайс-Каньон. Об этом сообщает ABC News.

12-летняя кошка Мираж упала с обрыва в переноске, но чудом осталась жива, несмотря на глубину ущелья. Это произошло 29 апреля, когда ее хозяева — 45-летний Мэтью Наннен и 58-летняя Бейли Крейн — перелезли через ограждение у смотровой площадки Inspiration Point и сорвались вниз.

Наннен и Крейн путешествовали по парку вместе с питомицей. Спасатели, искавшие их тела, сначала приняли переноску с кошкой за рюкзак. Как именно Мираж удалось остаться в переноске во время падения, остается загадкой. Кошка получила переломы ребер и сильные ушибы внутренних органов, но выкарабкалась благодаря ветеринарам. После реабилитации в специализированной клинике Лас-Вегаса кошка полностью восстановилась. Ее новой хозяйкой стала Челси Тугау, пилот департамента общественной безопасности штата Юта, участвовавшая в поисковой операции.

«Я не могла поверить, что кошка жива. Теперь хочу обеспечить ей спокойную старость», — сказала Тугау. По словам сотрудников приюта Best Friends Animal Society, это настоящий второй шанс для Мираж.

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Позднее семья хозяев кошки благословила Тугау. «Этот случай — луч света в трагической истории», — отметил представитель приюта. Ветеринары назвали выживание Мираж чудом — падение с такой высоты обычно фатально для животных.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двухлетняя кошка Тилли села в поезд без ведома хозяина и добралась до Лондона из города Уэйбридж, графство Суррей. Катающегося питомца поймал кассир, работающий на вокзале Лондон-Ватерлоо.

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