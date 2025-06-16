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21:16, 16 июня 2025Мир

Мерц высказался о замороженных активах России

Мерц: G7 не собирается обсуждать вопрос замороженных российских активов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Michael Kappeler / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) не собираются обсуждать вопрос замороженных российских активов на саммите в Канаде. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Welt.

«Тема с этими так называемыми замороженными активами играла роль на предыдущем саммите G7, по этому поводу было заявление. Дальше этого в этот раз не пойдет», — сообщил он.

По его словам, страны G7 планируют рассмотреть ситуацию вокруг конфликта на Украине и изучить возможность введения новых санкций против РФ. Мерц также обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой поддержать санкции, добавив, что Вашингтон сейчас придерживается только тех ограничений, которые были введены бывшим главой США Джо Байденом.

Ранее Мерц заявил, что на саммите Европейского союза (ЕС) 26-27 июня может быть принято решение о введении новых санкций против России. Он также подчеркнул, что для завершения конфликта на Украине нужно «усадить Москву за стол переговоров», оказав на нее давление.

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