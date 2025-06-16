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01:00, 16 июня 2025Мир

Министр обороны США оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора

Глава Пентагона Хегсет не знает, где находится Сувалкский коридор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет . Фото: Lenin Nolly / Globallookpress.com

Министр обороны США Пит Хегсет оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора. На слушаниях в Конгрессе этот вопрос задал ему конгрессмен Юджин Виндман, видео доступно на его YouTube-канале.

«Какой коридор на востоке Польши уязвим и является приоритетным для подкреплений США? Он соединяет Белоруссию с российским регионом. Я уверен, вы можете мне сказать», — спросил демократ.

Глава Пентагона оказался не в курсе, о чем идет речь, и попросил конгрессмена пояснить. Виндман ответил, что Сувалкский коридор находится «прямо в центре Восточной Европы». Хегсет в ответ обвинил политика в том, что тот устроил какую-то «викторину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания американского министра обороны о сокращении поставок вооружений Киеву деморализуют граждан страны.

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