Министр обороны США оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора

Глава Пентагона Хегсет не знает, где находится Сувалкский коридор

Министр обороны США Пит Хегсет оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора. На слушаниях в Конгрессе этот вопрос задал ему конгрессмен Юджин Виндман, видео доступно на его YouTube-канале.

«Какой коридор на востоке Польши уязвим и является приоритетным для подкреплений США? Он соединяет Белоруссию с российским регионом. Я уверен, вы можете мне сказать», — спросил демократ.

Глава Пентагона оказался не в курсе, о чем идет речь, и попросил конгрессмена пояснить. Виндман ответил, что Сувалкский коридор находится «прямо в центре Восточной Европы». Хегсет в ответ обвинил политика в том, что тот устроил какую-то «викторину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что высказывания американского министра обороны о сокращении поставок вооружений Киеву деморализуют граждан страны.