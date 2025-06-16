Министр региона России уволилась после публикации записи ее общения с подчиненными

NGS24: Главу красноярского Минздрава Говорушкина уволили после записи с планерки

Глава Минздрава Красноярского края Наталия Говорушкина освобождена от занимаемой должности. Об этом сообщает в Telegram издание NGS24.RU со ссылкой на источник в правительстве региона.

В начале июня была опубликована аудиозапись, сделанная во время планерки, которую проводила Говорушкина. На ней чиновница выражает опасение в связи с предстоящим походом в местный парламент. «Меня будут расстреливать в понедельник под камерами, меня будут трахать на все заксобрание», — сказала она на записи.

Речь на записи шла о закупке лекарств. Также в ходе обсуждения Говорушкина предложили рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности депутата Заксобрания Илью Зайцева. «Айпишник пробить легко»? — отметила чиновница.

Документы об увольнении главы регионального Минздрава будут обнародованы в понедельник, 16 июня, пообещал источник издания.

Ранее своей должности лишился министр труда Донецкой народной республики Денис Стрельченко. Глава региона Денис Пушилин уволил его за замечания по работе и задержки выплат социальных пособий.