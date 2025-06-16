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07:14, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина отомстил не заплатившему ему клиенту и заставил того молить о прощении

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Пользователь Reddit с ником PsychologicalWill88 рассказал историю своего приятеля, который нашел оригинальный способ отомстить не расплатившемуся с ним клиенту. Он переделал выполненную им работу таким образом, что это поставило под угрозу бизнес заказчика.

«У моего друга стекольный бизнес — он меняет сломанные двери и окна! Однажды к нему обратился владелец ограбленного магазина, в который воры проникли, разбив стеклянную дверь. Мой друг поставил новую дверь и выставил счет заказчику. Однако шли недели, а он оставался неоплаченным. Мой друг продолжал давить на него, но клиент в итоге просто заблокировал его номер», — написал автор поста.

Тогда мастер позвонил заказчику с другого номера и пригрозил, что тот столкнется с серьезными последствиями, если не оплатит счет. Когда и это не сработало, он отправился к магазину, снял установленную им дверь и уехал, несмотря на сработавшую сигнализацию. Из-за этого магазин, находящийся в неблагоприятном районе, остался открытым и без присмотра.

Через некоторое время друг рассказчика заметил, что у него на телефоне более 30 пропущенных звонков от заказчика. Клиент начал молить стекольщика о прощении и пообещал оплатить работу, если тот вернется и поставит дверь на место, однако ремонтник отказался это делать, посоветовав хозяину магазина найти другого исполнителя.

Когда читатели темы задали очевидный вопрос о том, почему обманутый стекольщик просто не подал иск в суд, автор поста сообщил, что оба — и заказчик, и исполнитель — выходцы с Ближнего Востока, где не принято привлекать полицию и решать настолько простые проблемы настолько сложными способами.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он оригинально отомстил покупателю, нахамившему ему во время телефонного разговора. Публикация мужчины вызвала обсуждения в сети: комментаторы восхитились способом мести, который он придумал.

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