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04:11, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Сотрудник магазин отомстил нахамившему ему покупателю и восхитил пользователей сети

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником DrSwagtasticDDS рассказал, как он оригинально отомстил покупателю, нахамившему ему во время телефонного разговора. Публикация мужчины вызвала обсуждения в сети: комментаторы восхитились способом мести, который он придумал.

Автор поста отметил, что история произошла несколько лет назад, когда он работал в отделе электроники в магазине. «Однажды по каким-то причинам мне пришлось работать в вечернюю смену, которая заканчивалась в 11 часов вечера, и я был единственным сотрудником, оставшимся в своей части магазина. Ближе к концу смены я расставлял товары в другом отделе, когда в моем отделе зазвонил телефон», — вспомнил он.

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Рассказчик был далеко от телефона, поэтому ответил не сразу. Когда он взял трубку, то покупатель спросил, есть ли в магазине новый симулятор американского футбола Madden NFL. Сотрудник ответил положительно, после чего звонивший нагрубил ему. «В следующий раз делай свою работу и отвечай на телефонные звонки сразу», — передал слова клиента пользователь. Тогда сотрудник решил отомстить нагрубившему ему парню: он спрятал все копии игры за прилавком и стал ждать, когда тот придет.

«Примерно через 15 минут появился латиноамериканец со своим приятелем. Они направились к витрине с играми, а через пару секунд они вернулись, посмотрели на меня, после чего начали смотреть по сторонам», — добавил автор поста. В результате покупатель и его знакомый поняли, что игры нет, и ушли.

Комментаторы похвалили мужчину за изобретательность. «Вы молодец!», «Прекрасно. Люди, которые грубят сотрудникам по телефону, заслуживают того, чтобы с ними плохо обошлись», «Никогда не грубите по телефону сотруднику, у которого есть ключ от витрины с играми», — написали они.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее подруга узнала об измене мужа и оригинально отомстила ему. Многие комментаторы похвалили поступок женщины.

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