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09:41, 16 июня 2025Из жизни

Мужчина женился на женщине старше его на 43 года из-за предсказания

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @katybear66

25-летний житель Нигерии, состоящий в браке с американкой старше его на 43 года, назвал их отношения идеальными. Об этом он рассказал на YouTube-канале Love Don’t Judge.

Супруги представились в видео не настоящими именами, а псевдонимами: Кей и Аблэк. Они рассказали, что познакомились в интернете и вскоре стали общаться как лучшие друзья. Однажды, как вспоминает Кей, она проснулась утром с непреодолимым желанием поехать в Нигерию к Аблэку. Мачеха, сестра и дети женщины говорили, что она безумна. Мужчина же поддержал Кей: оплатил ей билеты и оформил визу.

Пара провела в Нигерии всего три дня, после чего Аблэк сделал женщине предложение. По его словам, в детстве пророк сказал ему, что он женится на белой женщине. Мужчина заявил, что, познакомившись с Кей, сразу решил, что она та самая супруга из предсказания. В октябре 2024 года они сыграли свадьбу.

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Кей призналась, что до Аблэка у нее было три супруга, но никто не относился к ней так хорошо. По словам женщины, новый муж всегда выполняет ее прихоти, дарит подарки и называет королевой. «С ним я чувствую себя молодо, подростком», — отметила она. Аблэк помогает ей и выглядеть так же: не только вносит в ее жизнь разнообразие, но и подбирает молодежные вещи.

При этом муж и жена отметили, что им приходится тяжело из-за популярности. Аблэк — музыкант, и его видео с Кей завирусились в интернете. По его словам, почти каждый раз, когда они выходят из дома, их фотографируют. Однако супруги не намерены расставаться из-за общественного осуждения и многочисленных негативных комментариев. «Мы — это инь и янь», — заявила Кей.

Ранее сообщалось, что в Японии 32-летний мужчина из провинции Сидзуока женился на 53-летней матери бывшей одноклассницы. Он долго добивался расположения женщины и смог убедить ее окружение, что их отношения нормальны.

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