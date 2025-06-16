На Украине заявили о появлении в ВСУ «военного Трампа»

На Украине назвали командующего силами БПЛА Украины Мадьяра «военным Трампом»

Нового командующего силами беспилотных систем Украины Роберта Броуди назвали «военным Трампом» из-за связи военачальника с бизнесом. Об этом сообщает украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью «РБК-Украина».

«А "Мадяр" — такой себе "военный Трамп", выходец из бизнеса, хотя способный с точки зрения организации процессов», — заявил он.

Еще несколько собеседников издания отметили, что Броуди имеет гораздо меньший военный опыт в сравнении с бывшим руководителем силами БПЛА Украины Вадимом Сухаревским. Однако, по их мнению, Мадьяр хорошо умеет выстраивать коммуникацию и имеет организаторские способности.

«Его новая должность — это и о менеджменте. Думаю, его управленческие способности точно будут способствовать ему», — сообщил один из источников.

3 июня стало известно о назначении Роберта Броуди командующим силами беспилотных систем. До этого он занимал должность командира 414-й отдельной бригады ВСУ.

