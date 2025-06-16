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06:49, 16 июня 2025Мир

На Западе признали низкую эффективность Patriot на Украине

The Telegraph: ЗРК Patriot малоэффективны против российского оружия
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot показывают низкую эффективность в ходе их использования на Украине. Они уже не могут в достаточной мере противостоять российским ракетам и беспилотникам, пишет британская газета The Telegraph.

«Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань"», — сказано в материале.

Ранее израильский посол в Киеве Михаил Бродский заявил, что страна передала Украине Patriot. Позднее МИД еврейского государства опроверг эти заявления.

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