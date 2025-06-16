На Западе признали низкую эффективность Patriot на Украине

The Telegraph: ЗРК Patriot малоэффективны против российского оружия

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot показывают низкую эффективность в ходе их использования на Украине. Они уже не могут в достаточной мере противостоять российским ракетам и беспилотникам, пишет британская газета The Telegraph.

«Американские ракетные системы Patriot, выпускаемые с 1981 года, становятся все менее эффективными против российских гиперзвуковых крылатых ракет и массированных роев <…> беспилотников "Герань"», — сказано в материале.

Ранее израильский посол в Киеве Михаил Бродский заявил, что страна передала Украине Patriot. Позднее МИД еврейского государства опроверг эти заявления.