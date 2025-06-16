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15:37, 16 июня 2025Мир

На Западе усомнились в честности США из-за конфликта Ирана и Израиля

Профессор Дизен: США дали повод усомниться в своей честности при переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

США дали повод усомниться в своей честности при ведении переговоров, так как якобы позволили Израилю атаковать Иран. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«США ослабили бдительность Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?» — сказал профессор.

Ранее канал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что американский лидер скептически относится к идее втягивания США в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия.

В ночь на 13 июня Израиль провел крупномасштабную атаку на Иран, удары пришлись по ряду городов, включая столицу.

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