На Западе усомнились в честности США из-за конфликта Ирана и Израиля

Профессор Дизен: США дали повод усомниться в своей честности при переговорах

США дали повод усомниться в своей честности при ведении переговоров, так как якобы позволили Израилю атаковать Иран. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«США ослабили бдительность Ирана, делая вид, что ведут переговоры, чтобы Израиль мог нанести внезапный удар. Кто снова поверит переговорам с США?» — сказал профессор.

Ранее канал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что американский лидер скептически относится к идее втягивания США в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия.

В ночь на 13 июня Израиль провел крупномасштабную атаку на Иран, удары пришлись по ряду городов, включая столицу.