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06:30, 16 июня 2025Из жизни

Найденный в воде без признаков жизни мужчина неожиданно «воскрес»

В Таиланде найденный без признаков жизни мужчина неожиданно пришел в себя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: กสิณธร ราชโอรส / Wikimedia

В Таиланде мужчина, которого нашли в канале без признаков жизни, неожиданно пришел в себя и стал звать на помощь. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в пригороде Бангкока 11 июня. Тело, плавающее в воде, заметил рыбак. Он сразу же позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил покойника. Прибывшие на место спасатели увидели в воде мужчину, который неподвижно лежал в воде, а его голова покоилась на бетонном блоке у края канала.

Сотрудники экстренных служб заметили кровь и раны на голове и лице неизвестного и решили, что помочь ему уже нельзя. Однако, когда спасатель дотянулся до мужчины длинной палкой, тот «воскрес» и начал звать на помощь.

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Мужчину сразу же вытащили на берег и оказали ему первую помощь. Незнакомцем оказался 70-летний Косем. Он рассказал, что вечером возвращался домой, внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал в канал. Мужчину доставили в больницу, где выяснилось, что его травмы не опасны для жизни.

Ранее сообщалось, что в Чехии 88-летняя женщина «воскресла» в агентстве ритуальных услуг. После госпитализации она полностью пришла в себя.

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