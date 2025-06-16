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16:25, 16 июня 2025Забота о себе

Назван дешевый овощ для снижения риска развития восьми видов рака

Врач Ариас: Морковь снижает риск развития восьми видов рака на 30 процентов
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач Уильям Ариас заявил, что, чтобы снизить риск развития восьми видов рака на 30 процентов, в рацион необходимо добавить один дешевый овощ. Его он назвал в беседе с изданием El Español.

Ариас призвал чаще употреблять морковь, в которой содержится большое количество защищающих от рака каротиноидов. Именно это вещество придает овощу оранжевый цвет, пояснил медик.

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Каротиноиды также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему они снижают риск восьми видов рака. В заключение специалист отметил, что в день для получения такого эффекта необходимо съедать одну-две моркови.

Ранее онколог Максим Котов опроверг распространенные мифы о раке. Так, по его словам, гаджеты не приводят к опухолям головного мозга.

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