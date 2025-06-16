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21:46, 16 июня 2025Мир

Нетаньяху назвал цели Израиля в отношении Ирана

Нетаньяху: Израиль намерен уничтожить ядерную и ракетную программы Ирана
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал цели страны в отношении Ирана. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы [Ирана], лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация "оси террора"», — сказал политик.

«Ось террора», или «ось сопротивления» — неофициальная антиизраильская коалиция во главе с Ираном. Помимо самого Тегерана, туда входят ливанская шиитская организация «Хезболла», йеменские хуситы и палестинское движение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху допустил покушение на верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, такой сценарий якобы «позволит завершить конфликт в скором времени».

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