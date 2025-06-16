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13:01, 16 июня 2025Силовые структуры

Оглашен приговор бывшему главе Национального оператора по радиоактивным отходам России

Суд дал 11 лет экс-главе НО РАО Игину за взятки и незаконное хранение оружия
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Хамовнический суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) Игоря Игина за взятки и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Его отправят в колонию строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 265 миллионов рублей и лишил права заниматься деятельностью в сфере атомной электроэнергии сроком на пять лет.

По версии следствия, Игин получил 132,5 миллиона рублей в качестве взяток от руководства санкт-петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных госконтракта, действующих в период с 2018 по 2021 год, а также за подписание в будущем новых договоров.

Игин вину не признал. Он был арестован в июле 2023 года.

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