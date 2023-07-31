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01:31, 31 июля 2023Силовые структуры

Подполковника запаса ФСБ обвинили в получении особо крупных взяток

«Ъ»: подполковника запаса ФСБ Игина обвинили в получении особо крупных взяток

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Против подполковника запаса ФСБ, генерального директора ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Игоря Игина возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, его обвиняют в получении особо крупных взяток. По версии следствия, Игин получил 132,5 миллиона рублей в качестве взяток от руководства санкт-петербургского ООО «Спецпроект» за четыре заключенных госконтракта, действующих в период с 2018 по 2021 год, а также за подписание в будущем новых договоров.

Игин будет находиться под стражей 24 сентября. Свою вину он не признает.

Ранее экс-глава отдела пенсионного обеспечения МВД РФ получила 11 лет за взятки на 40 миллионов рублей. Ее супруг за посредничество в передаче денег осужден на восемь лет колонии.

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    Марина Совина
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