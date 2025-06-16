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15:43, 16 июня 2025Силовые структуры

Открывший стрельбу по российским военным на предложение сдаться получил срок

Суд дал 13 лет бойцу нацбата ВСУ Любченко за стрельбу по ВС РФ и отказ сдаться
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к 13 годам лишения свободы бойца нацбатальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Аркадия Любченко, открывшего стрельбу по российским военным в ответ на предложение сложить оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Любченко вступил в ряды нацбата в декабре 2023 года и после обучения военным навыкам участвовал в боевых действиях под Константиновкой в ДНР. Спустя год он оказался под прицелом Вооруженных сил России, ему предложили сдаться, но в ответ Любченко стал стрелять по российским военнослужащим. Тем не менее он был взят в плен и предстал перед судом за ведение боевых действий против России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили капитан-лейтенанта элитного 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) ВСУ Николая Худевича.

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