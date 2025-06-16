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11:07, 16 июня 2025Бывший СССР

ВС России уничтожили командира разведгруппы спецназа ВСУ

ВС России уничтожили командира разведгруппы элитного спецназа ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили капитан-лейтенанта элитного 73-го морского центра сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Худевича. Об этом сообщает RG.RU.

Как отмечает издание, ссылаясь на сообщение Львовского университета имени Ивана Франко, где учился Худевич, офицер был уничтожен 10 июня и служил на должности командира диверсионно-разведывательной группы в 73-м центре ССО ВСУ.

Ранее командир штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ильхом Петер сообщил, что в ходе боев за населенный пункт Петровский в Донецкой народной республике (ДНР) российскими войсками были ликвидированы иностранные наемники, воевавшие на стороне ВСУ.

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