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11:38, 16 июня 2025Из жизни

Пиявка присосалась к глазу сидевшего в засаде в джунглях любителя птиц

В Индонезии пиявка присосалась к глазному яблоку британского туриста
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Afriyandi Setiawan / Unsplash

В Индонезии из глаза британского туриста, любовавшегося на птиц, с трудом вытащили маленькую пиявку. Об этом пишет Daily Mirror.

58-летний Тони Эксалл рассказал, что решил остановиться в местных джунглях, чтобы вместе со спутниками понаблюдать за королевскими райскими птицами. По его словам, за пару часов сидения в засаде он сильно вспотел и в один момент почувствовал что-то странное в глазу. Мужчина не смог ничего сделать с этим и просто игнорировал. Когда они пошли дальше, один из его спутников Эксалла заметил, что к его глазу присосалась пиявка.

Британец объяснил, что в джунглях было очень много паразитов. Он предположил, что пиявка села ему на руку, он потер пальцами глаз и таким образом сам подселил ее в глазное яблоко. Мужчине пришлось мириться с кровососущим червем в глазу, пока он не добрался до больницы, где ему согласились помочь.

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По словам туриста, процедура удаления пиявки была довольно болезненна. Паразит не хотел отпускать глазное яблоко мужчины, но в конце концов сдался. «Мой глаз тянулся. Я не испытывал подобное раньше», — вспомнил он. Врач прописал Эксаллу глазные капли и антибиотики. Сейчас с туристом все в порядке.

Ранее сообщалось, что в Таиланде врачи удалили из носа девочки крупную пиявку. Она поселилась в носу ребенка, после того как та умывалась водой из ручья.

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