Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:42, 9 апреля 2025Из жизни

Кровососущий червь поселился в носу у трехлетней девочки

The Thaiger: В Таиланде врач удалил из носа трехлетней девочки большую пиявку
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Таиланде врачи удалили из носа девочки крупную пиявку. Об этом пишет The Thaiger.

Как рассказал медик из города Чиангмай одноименной провинции, трехлетняя пациентка поступила к нему из района Омкой. В районной больнице четыре дня не могли установить причины сильного кровотечения из носа ребенка. Родители девочки рассказали, что кровотечение началось после того, как она умылась водой из ручья. Сначала врач решил, что пациентка подхватила какую-то инфекцию, однако во время осмотра обнаружил в носу у нее большую пиявку. Он удалил кровососущего червя, остановил кровь и прописал девочке противобактериальные препараты.

Врач отметил, что пиявки редко проникают в нос людям, и посоветовал всем, с кем такое случилось, немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Он предупредил, что попытка удалить червя своими силами может привести к значительной потере крови и другим травмам. Больница также посоветовала не использовать сырую воду из природных источников для умывания, чистки зубов и других гигиенических процедур.

Материалы по теме:
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020

Ранее сообщалось, что в Китае в легких семилетнего мальчика нашли пиявку. Ребенок сам выкашлял червя после ингаляции в больнице.

    Обсудить
    Последние новости

    Ефремов дал первый комментарий после освобождения из колонии

    Решение звезды 90-х отречься от дочерей объяснили

    Руководителя УФСИН российского региона арестовали на два месяца

    У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

    Россия вышлет двух румынских дипломатов

    Киркоров поговорил с Петросяном и бросил курить

    Задержание призывавшего совершать теракты в отношении россиян мужчины попало на видео

    Военкоры сообщили о начале штурма ВС России населенного пункта в ДНР

    На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

    Залысины неожиданно стали трендом у мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше