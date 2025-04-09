Кровососущий червь поселился в носу у трехлетней девочки

The Thaiger: В Таиланде врач удалил из носа трехлетней девочки большую пиявку

В Таиланде врачи удалили из носа девочки крупную пиявку. Об этом пишет The Thaiger.

Как рассказал медик из города Чиангмай одноименной провинции, трехлетняя пациентка поступила к нему из района Омкой. В районной больнице четыре дня не могли установить причины сильного кровотечения из носа ребенка. Родители девочки рассказали, что кровотечение началось после того, как она умылась водой из ручья. Сначала врач решил, что пациентка подхватила какую-то инфекцию, однако во время осмотра обнаружил в носу у нее большую пиявку. Он удалил кровососущего червя, остановил кровь и прописал девочке противобактериальные препараты.

Врач отметил, что пиявки редко проникают в нос людям, и посоветовал всем, с кем такое случилось, немедленно обратиться за профессиональной медицинской помощью. Он предупредил, что попытка удалить червя своими силами может привести к значительной потере крови и другим травмам. Больница также посоветовала не использовать сырую воду из природных источников для умывания, чистки зубов и других гигиенических процедур.

Ранее сообщалось, что в Китае в легких семилетнего мальчика нашли пиявку. Ребенок сам выкашлял червя после ингаляции в больнице.