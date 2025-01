Маленький мальчик выкашлял живую пиявку

В Китае в легких маленького мальчика поселилась живая пиявка

В Китае в легких семилетнего мальчика по имени Сяосян неожиданно нашли пиявку. Об этом сообщает Need To Know.

Сяосян мучился от проблем с дыханием, сильного кашля и кровохарканья. Не понимая, что происходит с ребенком, его семья отвезла его в больницу. Там врачи сделали маленькому мальчику ингаляцию. После процедуры Сяосян неожиданно выкашлял 12-сантиметровую пиявку. Она оказалась живой.

Врачи немедленно провели мальчику бронхоскопию. Больше в его легких никаких червей не было. Сяосян живет с родителями в деревне и часто бывает на местной реке. Предполагается, что в один из таких дней он случайно вдохнул яйцо пиявки. Влажная среда стала идеальным местом для червя: он вырос и поселился в легких.

Медикам удалось установить, что пиявка обитала внутри мальчика достаточно долго, чтобы вызвать инфекцию. Они прочистили легкие юного пациента и удалили образовавшиеся в них тромбы. В конце концов ему удалось полностью восстановиться. По словам врачей, если бы Сяосян не выкашлял сам пиявку, она могла бы перекрыть его дыхательные пути.

Ранее сообщалось, что в США у двух жителей штата Калифорния выявили байлисаскаридоз — паразитарное заболевание, вызываемое кольчатыми червями, известными под названием «аскариды енотов». Примерно пять процентов личинок этого вида, оказавшихся в организме человека, попадают в мозг и начинают пожирать его, нанося обширные повреждения и вызывая отек.