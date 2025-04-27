Стала известна ставшая новым лидером в сфере атомной энергетики страна

Китай вышел на первое место в мире по масштабу атомной энергетики

Китай стал новым лидером в мире по масштабу атомной энергетики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Китайской ассоциации ядерной энергетики.

«Сейчас в Китае эксплуатируются, строятся и одобрены к строительству 102 атомных энергоблока общей установленной мощностью 113 миллионов киловатт. По масштабу ядерной энергетики Китай впервые вышел на первое место в мире», — указано в документе.

Отдельно подчеркивается, что КНР уже 18 лет является лидером по мощности строящихся атомных энергоблоков. На данный момент в стране возводится 28 таких энергоблоков, их общая установленная мощность составит 33,65 миллиона киловатт.

Ранее генеральный директор немецкой энергетической компании RWE AG Маркус Креббер заявил, что Германии нужно отказаться от дискуссий по возрождению атомной энергетики. Он уверен, что решать проблему надо путем строительства новых газовых заводов.