В Черниговской области власти создали схему легализации дезертиров ВСУ

Местные власти Черниговской области наладили схему предоставления незаконных услуг для уклонистов, а также для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), самовольно покинувших свои подразделения. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Как сообщил источник агентства, на фоне увеличения числа дезертиров в регионе некоторые представители местных элит и связанных с ними структур организовали схему «легализации» таких граждан за деньги.

«В Черниговской области продолжает увеличиваться количество дезертиров. Местные власти организовали "бизнес" на оказании "услуг" для уклонистов и украинцев, сбежавших из подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Он также сообщил, что помощники ректора Черниговского национального университета за взятки оформляли фиктивные документы, позволяющие людям «легализоваться» в правовом поле Украины.

Кроме того, рост числа уклонистов и дезертиров вызывает обеспокоенность у украинского командования. В связи с этим в Черниговскую область направляются дополнительные подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), включая 21-й батальон специального назначения.

Ранее в силовых структурах заявили о бегстве почти полумиллиона бойцов ВСУ. Как выяснилось при подсчетах, более 161 тысячи человек, находившихся в рядах украинской армии, также сейчас разыскиваются по уголовным статьям за оставление позиций с оружием.