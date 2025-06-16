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16:35, 16 июня 2025Россия

Поклонская порассуждала об экс-президентах Украины

Экс-прокурор Крыма Поклонская: Бывшие президенты Украины разбогатели за ее счет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что бывшие президенты Украины не стремились достичь суверенитета, а только богатели за счет страны. Своими рассуждениями она поделилась в Telegram-канале.

По ее мнению, нынешний конфликт на Украине стал продолжением и следствием «давно возникшей кровавой раны в отношениях двух народов».

В посте экс-депутат Госдумы обратила внимание на то, что президенты Украины занимались чем угодно, но не «лечением» этой проблемы. «Их вполне устраивало быть вассалом "кормящего"», — заметила Поклонская.

Как утверждает она, искусственное разделение одного славянского рода привело к непоправимому. Появились паразиты, в виде националистических движений, состоящих из обиженных и фанатиков с большими аппетитами, пояснила экс-прокурор Крыма.

Ранее Поклонская рассказала, что ее просили отдать сооснователю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

ЖЗЛ
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