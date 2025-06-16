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14:57, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Популярного российского комика отказались исключать из реестра иноагентов

Мосгорсуд отказался снять статус иноагента со стендап-комика Данилы Поперечного
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался исключать известного стендап-комика Данилу Поперечного (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Московский городской суд оставил решение Замоскворецкого районного суда города Москвы по административному иску Поперечного Данила Алексеевича к Министерству юстиции РФ (...) без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — сообщили агентству в суде.

Сообщается, что ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным внесение Поперечного в реестр иностранных агентов.

До этого Поперечный назвал плюсы статуса иностранного агента. Стендапер с иронией отметил, что это придает его имени интригу, а также защищает от карьерной неопределенности.

В сентябре 2024 года комик захотел оспорить статус иностранного агента и подал иск к Минюсту. Документ поступил в Замоскворецкий суд Москвы.

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