Певица Zivert похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

Певица Zivert похвасталась нарядом почти за 400 тысяч рублей

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей. Соответствующую информацию публикует «Звездач».

34-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в черном мини-платье с объемной юбкой необычной формы, стоимость которого оценивается в 105 тысяч рублей.

Помимо этого, звезда показала маленькую сумку в тон за 232 тысячи рублей и туфли почти за 54 тысячи рублей. Наряд завершили берет, гольфы и серьги.

В марте российская певица Zivert в откровенном наряде появилась на модном показе в Париже. Исполнительница поделилась серией снимков, на которых позировала в длинной юбке с высоким вырезом и клетчатом кроп-топе синего цвета.