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14:39, 16 июня 2025Ценности

Певица Zivert похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей

Певица Zivert похвасталась нарядом почти за 400 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) похвасталась нарядом за сотни тысяч рублей. Соответствующую информацию публикует «Звездач».

34-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в черном мини-платье с объемной юбкой необычной формы, стоимость которого оценивается в 105 тысяч рублей.

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Помимо этого, звезда показала маленькую сумку в тон за 232 тысячи рублей и туфли почти за 54 тысячи рублей. Наряд завершили берет, гольфы и серьги.

В марте российская певица Zivert в откровенном наряде появилась на модном показе в Париже. Исполнительница поделилась серией снимков, на которых позировала в длинной юбке с высоким вырезом и клетчатом кроп-топе синего цвета.

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