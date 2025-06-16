Раскрыта стоимость выступления Мити Фомина

Продюсер Дворцов: Митя Фомин зарабатывает от 1,2 миллиона рублей за концерт

Певец Митя Фомин зарабатывает от 1,2 миллиона за концерт. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам медиаменеджера, с карьерой у исполнителя «все замечательно». «Он талантливый, востребованный артист. Его все очень любят, уважают. Легенда группы Hi-Fi. Что касается гонораров, у него минимум стоит от 1,2 миллиона рублей выступление. Все зависит от мероприятия», — сказал Дворцов, добавив, что Фомин также является бизнесменом.

Ранее Митя Фомин рассказал о том, что задумывался об усыновлении ребенка из детского дома. При этом артист подчеркнул, что это очень смелый шаг.