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15:37, 16 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты неочевидные причины ранней седины

Косметолог Ахметова назвала сильный стресс причиной ранней седины
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oksana Klymenko / Shutterstock / Fotodom

Раннее появление седых волос может быть связано с наследственностью и сильным стрессом, заявила косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова. Эту и другие неочевидные причины преждевременной седины она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, условной нормой появления седых волос считается возраст после 30-35 лет, однако ранняя седина начинается в возрасте до 20-25 лет. Распространенной причиной этого процесса она назвала сильный стресс, поскольку эмоциональное перенапряжение запускает эндогенный окислительный стресс, что впоследствии повреждает клетки волосяных фолликулов.

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К другим причинам преждевременной седины Ахметова также отнесла недостаток белка, дефицит витаминов и микроэлементов. Чтобы понять, есть ли у человека дефицит, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.

Спровоцировать проблему могут заболевания щитовидный железы, эндокринной системы, анемия, витилиго, болезни сосудов и органов пищеварения, радиационное поражение. Вызывают нарушение некоторые лекарственные препараты и химиотерапия

Амина Ахметовакосметолог, дерматовенеролог

Кроме того, на состоянии волос негативно сказываются вредные привычки, плохая экология, ультрафиолетовое воздействие, частые окрашивания, химические завивки и использование плоек, добавила врач.

Ранее трихолог Мадина Осман предостерегла женщин от сушки волос полотенцем. По ее словам, активное механическое воздействие делает локоны ломкими и хрупкими, усиливает выпадение, тем более если данная проблема уже существует.

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