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18:22, 16 июня 2025Мир

Раскрыты планы Запада на конфликт Ирана и Израиля

Reuters: Страны G7 хотят признать право Израиля на самооборону
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) хотят признать «право Израиля на самооборону» в ходе совместного заявления по итогам саммита в Канаде, добавив, что Иран не должен заполучить ядерное оружие. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

При этом уточняется, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать текст документа. Помимо призыва к деэскалации, американский лидер отказался от сугубо экономических пунктов декларации, которые не касались проблемы конфликта Израиля и Ирана.

На данный момент времени, причины такого решения и дальнейшая судьба документа стран «Большой семерки» не разглашается.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия в нем. Уточняется, что решение США вступить в боевые действия может перерасти в крупный региональный конфликт, который станет изнурительным для Вашингтона и не принесет внятных результатов.

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