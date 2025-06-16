Россиянам назвали неожиданную причину усталости

Врач Шаповаленко: Усталость может возникать из-за непереносимости продуктов

Врач Татьяна Шаповаленко и диетолог Эльвира Фесенко назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину усталости. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», они заявили, что это состояние может быть связано с питанием.

По словам Шаповаленко, усталость может появляться при пищевой непереносимости, если человек ест продукты, которые его организм не может усвоить. Она уточнила, что такое состояние может возникнуть из-за непереносимости глютен или лактозы.

Фесенко добавила, что усталость без видимых причин может также появиться из-за неправильного питания или сбоев в пищеварении. «У каждого из нас есть своя биохимическая индивидуальность организма. На протяжении жизни накапливаются какие-то ошибки: не выделяются нужные пищеварительные ферменты, и какие-то продукты действительно лучше исключить», — подчеркнула диетолог.

Ранее Шаповаленко назвала россиянам правило, помогающее улучшить сон. В частности, она призвала отказаться от напитков, содержащих кофеин, за 10 часов до засыпания.