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20:40, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали неожиданную причину усталости

Врач Шаповаленко: Усталость может возникать из-за непереносимости продуктов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Врач Татьяна Шаповаленко и диетолог Эльвира Фесенко назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданную причину усталости. В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», они заявили, что это состояние может быть связано с питанием.

По словам Шаповаленко, усталость может появляться при пищевой непереносимости, если человек ест продукты, которые его организм не может усвоить. Она уточнила, что такое состояние может возникнуть из-за непереносимости глютен или лактозы.

Фесенко добавила, что усталость без видимых причин может также появиться из-за неправильного питания или сбоев в пищеварении. «У каждого из нас есть своя биохимическая индивидуальность организма. На протяжении жизни накапливаются какие-то ошибки: не выделяются нужные пищеварительные ферменты, и какие-то продукты действительно лучше исключить», — подчеркнула диетолог.

Ранее Шаповаленко назвала россиянам правило, помогающее улучшить сон. В частности, она призвала отказаться от напитков, содержащих кофеин, за 10 часов до засыпания.

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