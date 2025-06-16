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12:58, 16 июня 2025Экономика

Россиянам назвали способ накопить на большую покупку

Аналитик Бархота: Депозит с доходностью не ниже 19 % поможет накопить на покупку
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Открытие накопительного счета или депозита с доходностью не ниже 19 процентов поможет накопить на большую покупку. Такой совет дал россиянам аналитик в области банковской сферы Андрей Бархота, его слова приводит РИА Новости.

Такой способ, отметил эксперт, поможет откладывать заметную часть доходов на покупку, например, бытовой техники. Однако, прежде чем открывать счет или депозит, Бархота рекомендовал россиянам внимательно изучить ценовую динамику желаемого товара.

Если рост стоимости через 6-12 месяцев окажется в пределах инфляции, то вышеуказанный способ накопления будет оптимальным вариантом. В случае же увеличения цены на 30-40 процентов, целесообразнее будет взять потребительский кредит или оформить рассрочку, так как при таком раскладе доходности выше 19 процентов может не хватить для накопления нужной суммы, заключил аналитик.

Ранее основатель сервиса «ЛовиCashback» Ислам Ахмедшин рекомендовал россиянам с низкими доходами активно пользоваться программой кешбэков для накопления денег. Кроме того, эксперт посоветовал гражданам вести учет доходов и расходов. При таком раскладе, отметил аналитик, будет проще понять, куда утекает большая часть средств, и начать откладывать сэкономленные деньги на действительно важные покупки.

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