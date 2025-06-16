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19:46, 16 июня 2025Экономика

Россиянам назвали три хитрости при строительстве дома для экономии на ЖКУ в будущем

Эксперт Майоров: Правильная ориентация дома поможет сэкономить на ЖКУ в будущем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Правильное строительство дома с учетом трех важных параметров поможет сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в будущем. Тремя хитростями при возведении жилых построек поделился основатель архитектурно-строительной компании Тимофей Майоров, пишет aif.ru.

Решающее значение имеет ориентация здания: фасад с остеклением лучше разворачивать строго на юг или юго-запад, чтобы поймать максимум солнца. «Даже отклонение в 15–20 градусов значительно снижает энергоэффективность, что приводит к переплатам за отопление», — пояснил эксперт.

Важную роль также играет идеально плотное примыкание всех конструкций — стен, кровли и перекрытий. Надежнее всего сработают точные запилы, за счет которых не придется использовать монтажную пену — такой дом будет лучше сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Майоров отметил, что самые большие теплопотери происходят через крышу дома — поэтому особенно важно ее правильно утеплить. Если этого не сделать, эксплуатация частного дома превратится в бесконечный ремонт, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, что сэкономить на оплате ЖКУ помогут общедомовые приборы учета — они позволяют определить точное количество потребляемых домом ресурсов. Таким образом можно выявить незаметные утечки, зафиксировать и исправить возможные ошибки в расчетах, а также проверять деятельность поставщиков услуг.

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