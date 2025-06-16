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16:26, 16 июня 2025Моя страна

Россияне назвали главный вдохновляющий на путешествия фактор

Главным вдохновляющим на путешествия фактором для россиян названы соцсети
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Новый опрос показал, что больше всего вдохновляет россиян на путешествия. Исследование провел сервис «Купибилет», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главным вдохновляющим на путешествия фактором назвали контент в соцсетях: 34 процента россиян начинают планировать поездки после просмотра роликов и красивых фотографий блогеров.

При этом 26 процентов респондентов признались, что путешествовать им хочется просто по внутреннему зову — вдохновение извне им для этого не нужно.

Кроме того, 24 процента россиян отправляются в путешествие после вдохновляющих рассказов друзей о поездках, а 16 процентов — после просмотра фильмов или прочтения книг.

Ранее в другом опросе россияне признались в желании отдохнуть в сельской местности на ферме. Об этом сообщили около 60 процентов респондентов.

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