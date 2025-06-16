Россияне назвали главный вдохновляющий на путешествия фактор

Главным вдохновляющим на путешествия фактором для россиян названы соцсети

Новый опрос показал, что больше всего вдохновляет россиян на путешествия. Исследование провел сервис «Купибилет», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Главным вдохновляющим на путешествия фактором назвали контент в соцсетях: 34 процента россиян начинают планировать поездки после просмотра роликов и красивых фотографий блогеров.

При этом 26 процентов респондентов признались, что путешествовать им хочется просто по внутреннему зову — вдохновение извне им для этого не нужно.

Кроме того, 24 процента россиян отправляются в путешествие после вдохновляющих рассказов друзей о поездках, а 16 процентов — после просмотра фильмов или прочтения книг.

Ранее в другом опросе россияне признались в желании отдохнуть в сельской местности на ферме. Об этом сообщили около 60 процентов респондентов.

