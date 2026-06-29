На Западе увидели в словах Путина намек на Одессу

Ирландский экономист Пилкингтон увидел в словах Путина намек на взятие под контроль Одессы

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон увидел в словах президента России Владимира Путина намек на взятие под контроль Одессы. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Похоже, Путин только что заявил, что берет Одессу и все побережье», — написал экономист.

Таким образом он оценил слова Путина об освобождении Донбасса и Новороссии.

Ранее российский лидер высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, украинские войска могут попытаться совершить атаки для отвлечения внимания от главной задачи, которой он назвал окончательное освобождения Донбасса и Новороссии.

