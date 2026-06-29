Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:19, 29 июня 2026Мир

На Западе увидели в словах Путина намек на Одессу

Ирландский экономист Пилкингтон увидел в словах Путина намек на взятие под контроль Одессы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон увидел в словах президента России Владимира Путина намек на взятие под контроль Одессы. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Похоже, Путин только что заявил, что берет Одессу и все побережье», — написал экономист.

Таким образом он оценил слова Путина об освобождении Донбасса и Новороссии.

Ранее российский лидер высказался о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, украинские войска могут попытаться совершить атаки для отвлечения внимания от главной задачи, которой он назвал окончательное освобождения Донбасса и Новороссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос о передаче послания Путину от Зеленского через Лукашенко

    На российском курорте пожилой мужчина получил арест вместо загара

    Избыточный вес помог 180-килограммовому агенту ФБР внедриться в семью мафиози

    Популярные препараты связали с нарушением вкуса и обоняния

    В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

    Совершившему историческую посадку у маяка Анива пилоту захотели запретить летать

    В Кремле ответили о роли Лукашенко в контактах Москвы и Киева

    России спрогнозировали рост вывоза ключевой агрокультуры

    Россияне стали реже брать микрозаймы офлайн

    Беспрецедентная жара обрушилась на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok