Россиянка отгородилась от других жильцов дома и разгневала соседей

Жительницу Москвы заставили снести незаконную перегородку в подъезде дома

Жительница Бабушкинского района на северо-востоке Москвы отгородилась от других жильцов многоквартирного дома и разгневала соседей, которые пожаловались в Мосжилинспекцию. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на Енисейской улице. Хозяйка одной из квартир захватила общедомовое имущество — тамбур, где находится технический шкаф с пожарным краном. Сделать это женщина решила при помощи глухой перегородки из кирпича.

«Мосжилинспекция обязала управляющую организацию устранить нарушение. В настоящее время требование надзорного органа исполнено», — рассказали в ведомстве.

Ранее гнев соседей вызвала жительница Москвы, которая самовольно решила поменять местами кухню и жилую комнату. Специалисты осмотрели квартиру и зафиксировали незаконную перепланировку. Хозяйку жилья привлекли к административной ответственности и обязали привести помещение в исходный вид, который соответствует техническому плану здания.