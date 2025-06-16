Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:10, 16 июня 2025Экономика

Россиянка отгородилась от других жильцов дома и разгневала соседей

Жительницу Москвы заставили снести незаконную перегородку в подъезде дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Жительница Бабушкинского района на северо-востоке Москвы отгородилась от других жильцов многоквартирного дома и разгневала соседей, которые пожаловались в Мосжилинспекцию. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о доме на Енисейской улице. Хозяйка одной из квартир захватила общедомовое имущество — тамбур, где находится технический шкаф с пожарным краном. Сделать это женщина решила при помощи глухой перегородки из кирпича.

«Мосжилинспекция обязала управляющую организацию устранить нарушение. В настоящее время требование надзорного органа исполнено», — рассказали в ведомстве.

Ранее гнев соседей вызвала жительница Москвы, которая самовольно решила поменять местами кухню и жилую комнату. Специалисты осмотрели квартиру и зафиксировали незаконную перепланировку. Хозяйку жилья привлекли к административной ответственности и обязали привести помещение в исходный вид, который соответствует техническому плану здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху допустил покушение на лидера Ирана

    США предсказали крах из-за Ирана

    Россиянин выиграл чемпионат мира по дзюдо

    В Иране анонсировали сокрушительный ответ Израилю в ближайшие часы

    Российским пенсионерам назвали три способа сэкономить на ЖКУ

    В Австрии потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену

    В США порассуждали об устранении Зеленского

    Российская пенсионерка облила невестку кипятком и избила крышкой от кастрюли

    Обвиненный в избиении врач уехал на другой конец России и начал терроризировать больных

    При ударах ВСУ по российскому региону пострадали три человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости