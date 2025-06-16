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12:31, 16 июня 2025Бывший СССР

Российские военные трое суток провели под завалом и выбрались при помощи арматуры

RT: Российские военные выбрались из-под завала при помощи арматуры
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Российские военные оказались в засыпанном подвале после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выбрались из-под завала спустя три дня при помощи арматуры. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Как рассказал военный с позывным Кошмар из 39-й отдельной мотострелковой бригады, бойцы Вооруженных сил России забежали в подвал, где до этого находилась позиция противника. Вслед за ними полетел украинский зажигательный дрон, после удара которого начался пожар.

«Все сгруппировались и к земле [прижались], пытаемся дышать там остатками воздуха. Все в дыму, ничего не видно», — рассказал военнослужащий. После этого солдаты смогли пробраться из подвала в гараж, но их новую позицию вновь атаковали гексокоптеры, сбросившие две 120-миллиметровые мины.

После удара военные оказались засыпаны. Они провели под завалом трое суток, после чего смогли выбраться, пробив выход в стене при помощи арматуры.

Ранее замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Лек сообщил, что фронт ВСУ на донецком направлении обвалился на протяжении 40 километров. По его словам, российские военные продвигаются на север от села Малиновка в Донецкой народной республике.

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