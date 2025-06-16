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16:01, 16 июня 2025Россия

Стало известно о дефиците водителей в управлении МЧС в Москве

В Москве возник дефицит водителей в управлении МЧС из-за низких зарплат
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Москве возник дефицит водителей в управлении МЧС из-за низких зарплат. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

К сотрудникам издания попало письмо от начальника главного управления МЧС по Москве. В нем он пожаловался на то, что из-за низкого процента укомплектованности подразделений 50–60 автомобилей ежедневно простаивают. Как указал сотрудник, на них просто некому ездить — наибольший некомплект зафиксирован у водителей (43 процента), а также у пожарных (34 процента).

Начальник связал отток водителей с низкой зарплатой. По его данным, в Москве водители зарабатывают 100–110 тысяч рублей, тогда как в МЧС — 80 тысяч. По этой причине многие кандидаты отдают предпочтение другим учреждениям.

Чтобы сохранить кадровый потенциал, глава управления попросил предоставить более 400 тысяч рублей на семь месяцев текущего года.

Ранее сообщалось, что дефицит школьных учителей в России достиг сотен тысяч человек.

ЖЗЛ
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