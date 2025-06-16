Стало известно о дефиците водителей в управлении МЧС в Москве

В Москве возник дефицит водителей в управлении МЧС из-за низких зарплат

В Москве возник дефицит водителей в управлении МЧС из-за низких зарплат. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

К сотрудникам издания попало письмо от начальника главного управления МЧС по Москве. В нем он пожаловался на то, что из-за низкого процента укомплектованности подразделений 50–60 автомобилей ежедневно простаивают. Как указал сотрудник, на них просто некому ездить — наибольший некомплект зафиксирован у водителей (43 процента), а также у пожарных (34 процента).

Начальник связал отток водителей с низкой зарплатой. По его данным, в Москве водители зарабатывают 100–110 тысяч рублей, тогда как в МЧС — 80 тысяч. По этой причине многие кандидаты отдают предпочтение другим учреждениям.

Чтобы сохранить кадровый потенциал, глава управления попросил предоставить более 400 тысяч рублей на семь месяцев текущего года.

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