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10:33, 16 июня 2025Мир

Стало известно о новых целях ударов Израиля по Ирану

WP: Израиль начал наносить удары по объектам промышленности Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Iranian Red Crescent Society / Handout / Reuters

Израиль, предположительно, начал наносить удары по объектам инфраструктуры и промышленности Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на мнение аналитиков.

«Цели, по-видимому, указывают на расширение военных целей Израиля за пределы иранских ядерных объектов, которые поглотили первые дни конфликта», — сказано в сообщении.

Также газета предположила, что одной из целей ударов Израиля может быть дестабилизация режима в Тегеране.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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