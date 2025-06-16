Стало известно о новых целях ударов Израиля по Ирану

WP: Израиль начал наносить удары по объектам промышленности Ирана

Израиль, предположительно, начал наносить удары по объектам инфраструктуры и промышленности Ирана. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на мнение аналитиков.

«Цели, по-видимому, указывают на расширение военных целей Израиля за пределы иранских ядерных объектов, которые поглотили первые дни конфликта», — сказано в сообщении.

Также газета предположила, что одной из целей ударов Израиля может быть дестабилизация режима в Тегеране.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

