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21:28, 16 июня 2025Мир

Стало известно о разработке Израилем плана по обезглавливанию Ирана

Bloomberg: Израиль разрабатывал сценарий обезглавливания Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль перед началом военной операции «Народ как лев» оценивал шанс полного уничтожения руководства Ирана. Об этом пишет Bloomberg.

По информации агентства, Тель-Авив несколько месяцев изучал различные варианты развития событий. Аналитики просчитывали, приведет ли к полному обезглавливанию Исламской республики вооруженное нападение израильской армии, также их задачей было предсказать экономические и политические последствия конфликта для Ирана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил сценарий покушения на верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В частности, глава израильского правительства заявил, что «не исключает возможность устранения верховного лидера Ирана». По его словам, такой сценарий якобы «позволит завершить конфликт в скором времени». Нетаньяху также добавил, что он не заинтересован в переговорах с Ираном.

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