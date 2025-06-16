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15:54, 16 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о взятии под контроль ВС РФ Комара

Стало известно о взятии под контроль ВС России Комара в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Иди и смотри»

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Комар в ДНР», — написали авторы канала.

Они также опубликовали видеоролик с кадрами попадания российских дронов в пункты дислокации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). На последнем кадре видно двух солдат ВС России, показывающих флаг на территории Комара.

Ранее военный ВС России с позывным Гац рассказал об уничтожении кварталов в Комаре со стороны ВСУ. По его словам, ВСУ уничтожили около одной тысячи частных домов, даже несмотря на то, что в некоторых из них находились мирные жители, только для того, чтобы не дать закрепиться российским войскам.

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