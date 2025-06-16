Стоматологическая процедура у россиянина закончилась уголовным делом

СК: В Перми возбудили дело после смерти мужчины, удалившего зуб у стоматолога

В Перми возбудили дело после удаления зуба мужчине у стоматолога. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Дело возбуждено по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

По данным следствия, 35-летний мужчина пришел в одну из стоматологических клиник Перми с острой зубной болью. В ходе оперативного вмешательства ему удали зуб, после чего состояние пациента ухудшилось. Через некоторое время он впал в кому и скончался.

Следователи проводят процессуальные и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что россиянин удалил зуб мудрости, впал в кому и не выжил.